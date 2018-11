Enchentes castigam 90% da população de cidade do MA

Segundo a Defesa Civil do Maranhão, em Trizidela do Vale as enchentes deixaram 3.643 desalojados, 4.510 desabrigados e causaram a morte de uma pessoa. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população do município é de aproximadamente 18,8 mil pessoas e quase 15 mil foram afetadas pelas enchentes.

Apesar do número alto de desalojados e desabrigados, o medo de saques levou muita gente a não abandonar suas casas. Donos de moradias de dois pavimentos levaram os móveis para o andar superior e, de lá, rezam para que as águas desçam. "Estou aqui vigiando as coisas", disse Francisco das Chagas que ao lado do seu cachorro observava o movimento das canoas em frente a sua casa de dois andares. O andar térreo tinha água até o teto.

Os que tiveram que deixar suas casa voltam todos os dias para a entrada da cidade, na beira da ponte que separa o município da cidade de Pedreiras, alugam uma canoa e vão para os locais onde moravam e tomam conhecimento dos danos causados pela cheia. "Pago R$ 8,00 todo dia na canoa para olhar minha casa. Consegui tirar alguns móveis, mas perdi muita coisa", contou o aposentado Benedito Belarmino Furtado, que teve sua casa alagada há duas semanas e deixou o local junto com a mulher.

Os desabrigados lotam as escolas da cidade de Pedreiras. Eles recebem cestas básicas e kits dormitórios distribuídos pela Defesa Civil. No Maranhão sete pessoas morreram, 39.304 estão desalojados, 26.687 estão desabrigados e 72 municípios estão em situação de emergência.

Ao lado do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil estadual lançou a Campanha SOS Maranhão, disponibilizando uma conta bancária para receber doações. Os interessados em ajudar podem depositar as doações em dinheiro numa conta correte aberta na Caixa Econômica Federal, agência: 0027 - conta corrente: 1000-2 - operação 006.