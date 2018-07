Enchentes causam prejuízos de US$ 1,5 bi

Tempestades e inundações nos Estados Unidos já mataram 24 pessoas e feriram 148 neste mês. Os prejuízos dos desastres naturais deste ano estão sendo calculados em US$ 1,5 bilhão. A histórica cidade de Louisiana, às margens do rio Mississipi, nos Estados Unidos, está debaixo d'água e pelo menos 300 pessoas tiveram que abandonar as suas casas. Cerca de 40 quarteirões, com 30 casas e dez estabelecimentos comerciais foram inundados. O Mississipi subiu 60 centímetros em um só dia e espera-se que suba outros 60 centímetros até atingir 8,5 metros acima do seu leito normal no sábado de manhã. A polícia atendeu aos chamados de emergência com barcos, navegando por cima das ruas inundadas. Na cidade de Clarksville, no Estado do Missouri, 400 voluntários correm contra o tempo para construir uma barragem de emergência de quase dois metros e meio. Em várias cidades no estado de Iowa, a alta máxima das águas dos rios devem ser atingidas somente nesta quinta-feira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.