Enchentes criam 'rio marrom' em vilarejo histórico britânico

Clovelly é um vilarejo histórico britânico famoso por sua beleza e por suas ruas com calçamento de pedrinhas.

Mas as chuvas fortes que atingiram em cheio o vilarejo situado na região costeira da Grã-Bretanha transformaram as ruas locais no que um morador local chamou de ''rio marrom''.

Outro habitante do vilarejo afirmou nunca ter visto algo parecido por lá nos últimos 50 anos.

A água entrou em várias casas e causou diversos danos.

Um morador chegou a ter de ser resgatado de helicóptero.

O vilarejo possui cerca de 1.600 moradores e cerca de dez mil turistas visitam o local anualmente.

Clovelly é um vilarejo particular, administrado pela mesma família desde o século 18. Para entrar no local, os visitantes são obrigados a pagar uma taxa.