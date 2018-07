Enchentes deixam 500 mil isolados na Índia

Cerca de 500 mil pessoas estão isoladas no Estado indiano de Bihar em vilarejos que foram devastados pelas enchentes que assolam o país, de acordo com informações oficiais. O correspondente da BBC Sanjoy Majumder relata ter presenciado cenas caóticas em que as pessoas em cima dos tetos das suas casas tentavam entrar nos barcos de resgate enviados à região. Com 1,2 milhão de pessoas desalojadas, a Índia está tendo dificuldade para lidar com a crise. As águas das enchentes estão se espalhando e os campos para os desabrigados estão superlotados e em precárias condições sanitárias. Foram confirmadas 75 mortes em Bihar, mas o número poderá aumentar na medida em que ficar clara a extensão da tragédia nas áreas ainda alagadas. Cerca de 50 mil pessoas também foram desalojadas no Nepal, onde parte das pessoas que perderam as suas casas estão usando plástico para se abrigar. O correspondente da BBC Sanjoy Majumder não encontrou nenhum representante do governo no campo para desabrigados de Bageecha, em Purnea. Caminhões e caminhonetes carregados de mantimentos permaneciam estacionados na estrada enquanto voluntários esperavam receber instruções de como distribuir toneladas de material. Há falta de comida, e algumas pessoas estão comendo arroz cru e bebendo água parada para sobreviver. As enchentes começaram no dia 18 de agosto quando um dique se rompeu no rio Saptakoshi, no Nepal. O rio que recebe o nome de Kosi em território indiano posteriormente transbordou em Bihar. Autoridades no Nepal dizem que centenas de pessoas estão sofrendo de doenças como diarréia e pneumonia. Quase mil casas foram completamente destruídas e os serviços de energia e transporte foram severamente afetados. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.