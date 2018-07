Enchentes deixam milhares desabrigados nos EUA

Milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas no Estado americano de Iowa por conta das enchentes que inundaram a região. Fortes chuvas fizeram rios transbordarem e causaram as enchentes. A cidade de Cedar Rapids foi a mais atingida. Mais de cem quarteirões foram inundados depois que o Rio Cedar transbordou. Segundo as autoridades nove rios na região estão quase atingindo ou já atingiram níveis recordes, e dezenas de pontes foram destruídas. A previsão é de mais chuvas na região. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.