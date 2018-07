Enchentes devastadoras serão mais comuns

O trabalho, de cientistas da Universidade de Princeton e do Massachusetts Institute of Technology, mostrou que a região metropolitana de Nova York, por exemplo, deverá experimentar enchentes desastrosas a cada 10 ou 20 anos. Atualmente, as enchentes ocorrem uma vez a cada século na região.

O modelo criado leva em conta a mudança no nível do mar. Enchentes ainda mais devastadoras em Nova York - que costumam acontecer a cada 500 anos - poderão ocorrer em intervalos de 240 anos ou menos.