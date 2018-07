Enchentes e deslizamentos deixam 29 mortos no Vietnã

Deslizamentos e enchentes no Vietnã resultaram na morte de pelo menos 29 pessoas nos últimos dias, com a chuva forte inundando as regiões central e norte do país, informaram o governo e a imprensa estatal neste sábado.

Mais chuvas são previstas para a província de Nghe An, e autoridades estão removendo moradores das áreas de risco.

Em um dos incidentes, 16 pessoas morreram em deslizamentos na província montanhosa de Yen Bai.

(Por Ho Binh Minh)