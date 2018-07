Enchentes e deslizamentos matam pelo menos 69 no Vietnã

Enchentes e deslizamentos de terra no Vietnã deixaram pelo menos 69 pessoas mortas e dezenas desaparecidas no sábado. Os incidentes foram causados por uma tempestade tropical que atingiu o país na sexta-feira. Na província mais atingida, Lao Cai, centenas de casas foram destruídas e diversas cidades ficaram sem acesso por terra. Autoridades na província montanhosa disseram a agências de notícias que dezenas de milhares de pessoas ficaram ilhadas depois que a enxurrada alagou estradas do país. Mais deslizamentos de terra estão previstos, o que levanta temores de que o número de fatalidades na tragédia possa subir. A tempestade tropical Kammuri, a nona do ano, veio da China pelo golfo de Tonkin. No início da semana, as autoridades chinesas evacuaram quase 400 mil pessoas e convocaram milhares de navios de volta à costa para evitar incidentes quando a tempestade passava pelo país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.