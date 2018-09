Enchentes matam 158 na Tailândia e 61 no Camboja

Mais de 2 milhões de acres de terras agrícolas na Tailândia estão agora submersas, uma área 11 vezes maior que Cingapura.

"Vinte e três províncias na parte mais baixa do norte e no centro da Tailândia estão embaixo d'água e quase 2 milhões de pessoas foram afetadas pelas enchentes severas e chuvas pesadas", disse o Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres da Tailândia.

As enchentes também afetaram a capital Bangcoc, que está apenas dois metros acima do nível do mar. O rio Chao Phraya transbordou sobre estradas em algumas regiões, embora as autoridades tenham reforçado os bancos do rio para evitar uma cheia severa.

O Departamento Meteorológico alertou 39 províncias, a maior parte delas no centro e nordeste da Tailândia, para que se preparem para possíveis enchentes e chuvas pesadas na semana que se inicia.

A Tailândia é a maior produtora mundial de arroz e a principal colheita do ano tradicionalmente ocorre em outubro, mas alguns agricultores começaram a colher mais cedo para tentar preservar parte da safra.

No Camboja, Keo Vy, vice-diretor de informação do Comitê Nacional de Gerenciamento de Desastres, disse que o número de mortos nas províncias ao longo do rio Mekong e do lago Tonle deve aumentar assim que autoridades da província enviarem novos relatos.

"A preocupação agora é com a falta de alimentos e a saúde das pessoas e dos animais", disse Vy, acrescentando que 163 mil hectares de arroz e 63 mil casas estavam submersas.

(Reportagem de Jutarat Skulpichetrat e Prak Chan Thul)