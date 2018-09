Enchentes matam pelo menos 20 em acampamento nos EUA

A polícia no Estado do Arkansas, no sul dos Estados Unidos, informou que pelo menos 20 pessoas morreram depois que enchentes atingiram um acampamento em um parque nacional.

Equipes de resgate ainda estão procurando por pessoas que ficaram presas pela enchente, e equipes de emergência afirmam que dezenas ainda estão desaparecidas.

Dois helicópteros estão participando das buscas em uma área remota e montanhosa no sudoeste do Estado. As buscas estão concentradas em áreas de acampamento perto dos rios Little Missouri e Caddo, uma área popular entre campistas.

De acordo com a correspondente da BBC em Washington Madeleine Morris, devido ao terreno acidentado, a polícia afirma que poderão ser necessárias mais algumas horas antes que todos os sobreviventes sejam localizados.

A correspondente afirma que os níveis de dois rios na área das montanhas Ouachita subiram seis metros, rapidamente, durante a noite.

O Serviço Nacional de Meteorologia informou que a região da Floresta Nacional de Ouachita foi atingida por 19,3 centímetros de chuva durante a noite.

Acampamento

Brigette Williams, da Cruz Vermelha Americana na capital do Estado, Little Rock, informou que entre 200 e 300 pessoas estariam na área de acampamento quando ocorreu a enchente, mas ainda não está claro quantos eram campistas e quantos eram moradores da região.

Gary Fox, que trabalha com as equipes de resgate, afirmou que a Área de Recreação Albert Pike, uma área de acampamento com 54 unidades dentro da floresta nacional, estava lotada de famílias em férias quando a enchente começou.

Segundo a Agência Geológica Americana, órgão ligado ao governo, um medidor em um rio em Langley, ao sul de Albert Pike, mostrou que nível da água subiu 2,4 metros em apenas uma hora.

Soldados da Guarda Nacional americana estão ajudando nas buscas pelos que foram afetados pelas enchentes.

Autoridades estão levando para o local um caminhão refrigerado que deve funcionar como um necrotério temporário.