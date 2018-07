Enchentes na China atingem área de terremoto

Centenas de milhares de chineses foram obrigados a abandonar suas casas em nove províncias, incluindo Guangxi e Sichuan, que ainda sofrem com as conseqüências do terremoto que atingiu a região no dia 12 de maio. A televisão estatal exibiu imagens dos altos níveis das águas do rio Xijiang na passagem pela província de Guangxi. As gravações também mostraram pessoas tentando fechar uma rachadura em uma barreira improvisada contruída por moradores para evitar possíveis enchentes. A meteorologia prevê chuvas fortes para os próximos dias no sul do país e tempestades devem ocorrer nas regiões de Guangdong, Guangxi e Fujian. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.