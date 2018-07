Encontrada 2ª vítima de deslizamento em Ouro Preto-MG O Corpo de Bombeiros resgatou o corpo da segunda vítima soterrada em Ouro Preto (MG) durante o deslizamento de terra que atingiu a rodoviária da cidade, na madrugada de hoje. Os dois corpos, ainda não identificados, estavam dentro de dois táxis estacionados na rodoviária, quando foram atingidos pelo deslizamento. Com o resgate do segundo corpo, chega a seis o número de mortes causadas pela chuva desde outubro do ano passado no Estado, que já tem 52 municípios em situação de emergência.