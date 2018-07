Encontrada mulher que quase perdeu prazo de prêmio de US$ 23 milhões

Uma mulher na Califórnia, doente e endividada, descobriu ser a misteriosa ganhadora de um prêmio de loteria de US$ 23 milhões ao reconhecer sua filha em uma foto divulgada por uma campanha para encontrá-la.

Julie Cervera, de 69 anos, moradora de Victorville, no condado de San Bernardino, ao noroeste de Los Angeles, passou mais de cinco meses em poder do bilhete ganhador da loteria Super Lotto Plus Jackpot sem se dar conta disso.

O prazo para recolher o prêmio expiraria em um mês. O bilhete ficou todo esse tempo guardado no porta-luvas do seu carro.

Segundo agências de notícias, Cervera é mãe de sete filhos - dois deles adotados e portadores de necessidades especiais -, tem problemas de saúde, estava sem dinheiro e devia US$ 600 da conta de luz quando soube do prêmio.

Ela recebeu o prêmio na sexta-feira, depois de uma campanha da Loteria Estadual da Califórnia, que divulgou uma foto tirada de um vídeo que mostrava sua filha entrando na loja de conveniência em que comprou o bilhete, em maio.

Cervera contou que estava voltando para casa com sua filha, quando esta pediu para comprar uma garrafa de água. Ela parou o carro e deu uma nota de US$ 1 à filha para que ela comprasse o bilhete de loteria.

Alerta

Esta não foi a primeira vez que um ganhador da loteria californiana é identificado após uma campanha de alerta ao público.

Um homem que ganhou US$ 52 milhões (mais de R$ 105 milhões) na cidade de Fremont foi encontrado em agosto após a divulgação de um alerta para o público.

Ele e a esposa viram uma foto dele no noticiário e foram retirar o prêmio no dia seguinte.

A agência informou que, no ano fiscal de 2011/2012, mais de US$ 20,5 milhões (R$ 41 milhões) em prêmios não foram retirados pelos ganhadores. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.