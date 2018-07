Encontrada no Egito múmia que pode ser da rainha Seshestet

Arqueólogos egípcios encontraram os restos de uma múmia que se acredita ser da rainha Seshestet, mãe de um faraó que reinou sobre o Egito no século 24 a.C, informou o governo nesta quinta-feira, 8. Depois de passar cinco horas para abrir a tampa de um sarcófago numa pirâmide descoberta no ano passado ao sul do Cairo, os arqueólogos encontraram uma caveira, pernas, pelve e outras partes de um corpo envoltas em linho, além de cerâmicas antigas, disse o departamento de antiguidades do governo. Também foram encontrados envoltórios de ouro que teriam sido colocados nos dedos da pessoa mumificada. Ladrões de túmulos vasculharam a câmara mortuária ainda na antiguidade e roubaram os outros objetos. "Embora os arqueólogos não tenham encontrado o nome da rainha sepultada na pirâmide, todos os sinais indicam que ela é Seshestet, mãe do rei Teti, o primeiro faraó da 6a Dinastia", disse o arqueólogo chefe, Zahi Hawass, em comunicado. Teti governou o Egito por pelo menos dez anos por volta de 2300 a.C. e foi sepultado nas proximidades. Arqueólogos já encontraram muitas múmias reais da antiguidade egípcia, mas a maioria é do Reinado Novo, que começou 500 anos após o tempo de Teti.