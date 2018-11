Encontrada parte da carga roubada de figurinhas da Copa

As figurinhas foram localizadas dentro de uma casa em uma favela no Jardim Silvina, em São Bernardo do Campo. Cerca de 40 caixas foram encontradas. A contagem das figurinhas ainda será feita pela polícia.

Um funcionário da distribuidora Treelog, onde estava o carregamento roubado, foi detido no local. Duas mulheres que estavam na casa também foram presas. Os policiais também apreenderam uma arma.

Cinco homens armados roubaram 135 mil figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2010. O grupo invadiu a distribuidora Treelog, no Bairro Casa Branca, por volta das 23h30 e rendeu 30 funcionários. O bando levou 135 caixas da empresa, cada um com mil figurinhas. A ação durou cerca de 30 minutos. Ninguém ficou ferido. Na fuga, os assaltantes levaram o veículo de um cliente que já foi localizado pela polícia.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), um funcionário de 61 anos informou que os assaltantes levaram também objetos dos funcionários, entre eles aparelhos celulares. Cada envelope com cinco figurinhas custa R$ 0,75 nas bancas.