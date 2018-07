Encontradas partes de corpos em depósito no Rio

Segundo o IML, só por meio de exames será possível saber se os restos mortais são de uma ou mais pessoas. Ainda há cinco desaparecidos, mas restam poucos pontos no local do acidente onde podem ser encontradas vítimas. Até ontem, 17 corpos haviam sido achados. O comandante-geral dos bombeiros, coronel Sérgio Simões, admitiu a possibilidade de que mais vítimas tenham sido levadas por engano pelas escavadeiras ao depósito na Baixada. Na sexta-feira, um corpo foi encontrado ali.

"Eu não descarto a possibilidade (de haver outras vítimas nesse local)", disse Simões. "Em uma operação desse porte, essa possibilidade tem de ser considerada." O comandante afirmou também que o reconhecimento de algumas vítimas só poderá ser feito a partir de exames de DNA.

Simões lamentou as denúncias de desvio de bens sob os escombros. Ele, porém, não confirmou o roubo dos pertences.

Cerca de 95% do entulho já foi retirado do local do acidente, de acordo com estimativas do comandante. Os prédios desabaram na quarta-feira à noite. Na região do desabamento, as buscas continuarão até que todo o entulho seja retirado. Desde o início da manhã de ontem, as retroescavadeiras foram desligadas e nenhum corpo havia sido encontrado entre 2h20 e 23h. Cães farejadores também serão empregados na busca por corpos no depósito na Baixada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.