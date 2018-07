Encontrado 10º corpo do acidente com ônibus em MG O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais encontrou hoje mais um corpo de vítima do acidente com um ônibus da Viação Itapemirim em Além Paraíba, na zona da mata mineira. Agora, chega a dez o número de mortes confirmadas. Outras duas pessoas estão desaparecidas. Para encontrá-las, cerca de 15 bombeiros vasculham as imediações do Córrego do Angu. O acidente ocorreu no fim da noite de segunda. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), numa curva, o ônibus saiu da BR-116, na altura do quilômetro 790, despencou de uma ribanceira de cerca de 80 metros e caiu no córrego. Parte do veículo ficou submerso. Vinte e duas pessoas ficaram feridas. O ônibus partiu de Iúna, no Espírito Santo, com destino a São Paulo.