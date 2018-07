Encontrado 5º corpo de vítima de acidente aéreo na BA O corpo de mais uma vítima da queda do helicóptero em Trancoso, no sul da Bahia, foi encontrado ontem à noite. Segundo a Polícia Civil, a vítima é Mariana Noleto, namorada do filho do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O corpo foi achado boiando no mar e levado para Instituto Médico Legal (IML) de Porto Seguro. Ela é a quinta vítima fatal do acidente.