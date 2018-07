Encontrado arsenal com 33 granadas em barraco em SP

A Polícia Militar, após denúncia anônima de um suposto seqüestro, encontrou um arsenal em um barraco na Vila dos Pescadores, em Cubatão, no litoral sul de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 4. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram no alçapão 33 granadas, cinco submetralhadoras, um revólver, um fuzil, uma espingarda e 1.550 munições de diversos calibres. Também foram encontrados no local 534 pedras de crack, quatro quilos de maconha, 680 cápsulas de cocaína, 670 trouxinhas de maconha, três coletes da Polícia Civil, uma camiseta do Garra e um caderno com anotações da contabilidade do tráfico e telefones de presos de diversos presídios. Não houve detidos ou vítima de seqüestro e o entorpecente e todos os materiais apreendidos foram encaminhados ao Distrito Policial central de Cubatão.