Encontrado corpo carbonizado em veículo em SP O corpo de um homem foi encontrado carbonizado na madrugada de hoje no interior de um veículo incendiado, no Jardim Nélia, extremo leste da capital. Os bombeiros foram acionados por moradores do bairro e, ao apagarem as chamas, localizaram o cadáver, cuja identificação ainda não foi apurada pela polícia. Não se sabe ainda como a vítima foi morta, mas acredita-se que os assassinos apenas queimaram carro e corpo para dificultar o trabalho de investigação da polícia. A prática de cometer homicídios e incendiar veículos com o corpo da vítima no interior tem sido adotada pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). O caso está sendo registrado no 50º Distrito Policial, do Itaim Paulista.