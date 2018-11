Encontrado corpo da 11ª vítima das chuvas no Maranhão O Corpo de Bombeiros do Maranhão encontrou hoje o corpo de Oseias Vieira Passos, de 20 anos. O jovem havia sumido na manhã de segunda-feira no Rio Negro, na cidade de Anapurus. Com esse caso, subiu para 11 o total de mortes provocadas no Estado pelas chuvas. Uma pessoa ainda permanece desaparecida.