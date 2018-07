Encontrado corpo de 4ª vítima de acidente de helicóptero A Petrobras informa que, na madrugada de hoje, foi localizado o corpo da quarta vítima do acidente que envolveu o helicóptero da empresa Senior Táxi Aéreo no fim da tarde de sexta-feira. A aeronave, que prestava serviços à estatal, foi localizada ontem a 99 metros de profundidade, próximo ao local onde desaparecera, a cem quilômetros do litoral de Macaé, no norte Fluminense.