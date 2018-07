Encontrado corpo de atropelado por moto aquática na BA Foi localizado na madrugada desta terça-feira o corpo de Marlon Lima Silva, de 22 anos, morto no domingo, depois de ser atropelado por uma moto aquática enquanto nadava no Rio Paraguaçu, município de Santo Estevão (BA). O corpo foi localizado por pescadores, que auxiliavam os familiares nas buscas, boiando no rio.