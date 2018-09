Encontrado corpo de banhista desaparecido no Guarujá O corpo de Márcio Gonçalves de Souza, de 27 anos, foi encontrado no final da noite de ontem por pessoas que caminhavam pela Praia da Enseada, no Guarujá, litoral sul paulista. Desaparecido desde o final da noite da última sexta-feira, após entrar no mar e não ser mais visto por três colegas que o acompanhavam, Márcio, morador de Bragança Paulista, interior do Estado, teve o corpo trazido pelas águas e deixado na areia. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) do Guarujá para passar por uma perícia e o caso está sendo apresentado na Delegacia Sede do Guarujá. O outro rapaz, Josiel de Paula Santos, de 19 anos, da cidade de Jundiaí (SP), segue desaparecido desde a manhã de sábado, quando entrou na água na Praia de Pitangueiras, também no Guarujá. Ele estava junto com um colega quando ambos começaram a ser levados pela correnteza. Segundo os bombeiros, o amigo de Josiel, que sabia boiar, foi resgatado pelos salva-vidas.