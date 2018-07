Encontrado corpo de criança arrastada pela chuva em SP Um grupo de voluntários encontrou nesta manhã o corpo da menina Érica dos Santos, de 2 anos, no córrego que deságua no Rio Turvo, em Pirangi, na região de Ribeirão Preto (SP). Érica foi levada pela forte chuva no final da tarde de ontem, quando ia da creche para casa na companhia do irmão mais velho e de uma vizinha.