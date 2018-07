Encontrado corpo de desaparecido há 4 dias em SP Os bombeiros localizaram na manhã de hoje em Ubatuba, no litoral norte paulista, o corpo de um homem de 53 anos, que estava desaparecido há quatro dias, desde domingo. O turista da cidade de Barueri, que passava o feriado em Ubatuba com a família, foi levado pela correnteza quando estava na Praia Dura. Durante todo fim de semana prolongado, o fenômeno chamado "ressaca" fez com que a maré subisse rapidamente e o mar ficasse revolto. As ondas chegaram a pouco mais de três metros de altura e outros três turistas também morreram da mesma forma no litoral paulista. O corpo do turista foi localizado na praia da Enseada, próximo à Ilha Anchieta.