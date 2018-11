Encontrado corpo de jovem afogada no litoral do PR O corpo de Daiane Souza de Jesus, de 15 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, ontem, no Balneário de Betaras, no litoral paranaense. Ela estava desaparecida desde a manhã do último sábado, quando entrou no mar com amigos e familiares, no Balneário de Albatroz (a 1,4 quilômetro do local em que o corpo foi encontrado), e foi levada pela correnteza. Esta foi a primeira morte por afogamento da temporada 2010/2011 registrada pelo Corpo de Bombeiros.