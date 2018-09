Encontrado corpo de jovem desaparecido no Guarujá-SP

O estudante Caíque Barbosa Santos, que desapareceu na manhã de terça-feira no mar da Praia Branca, no Guarujá, foi encontrado nesta quinta, 13, na praia da Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral paulista. O corpo foi encontrado por guarda-vidas particulares do condomínio fechado da praia, distante cerca de 20 quilômetros do local do desaparecimento. Os bombeiros foram acionados e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi reconhecido pela família do estudante. Caíque, de 15 anos, morava em Santos e foi até a Praia Branca em uma excursão da escola para pesquisar a vegetação do local. Sem que ninguém notasse, ele e um colega entraram no mar. Moradores da praia perceberam os afogamentos, mas conseguiram resgatar apenas o outro estudante. O tenente do Corpo de Bombeiros João Batista Rapaci informou que o local é de difícil acesso e a praia, perigosa e pouco freqüentada. Praia Branca fica na reserva da Serra do Guararu, próxima da divisa com Bertioga.