Encontrado corpo de jovem desaparecido no litoral de SP Depois de dois dias de procura, o Corpo de Bombeiros encontrou, no início da tarde desta segunda-feira, o corpo do jovem de 17 anos, desaparecido na noite de sábado (03) na Praia José Menino, em Santos, litoral paulista. De acordo com depoimentos dos familiares do jovem, ele foi arrastado pela correnteza do mar ao tentar se aproximar da plataforma do emissário submarino. O corpo de Welington Barbosa foi encontrado por uma equipe do Grupamento de Bombeiros Marítimo por volta das 12h30. Welington, que morava em São Paulo, na zona norte da capital paulista, havia viajado à Baixada Santista com os primos.