Encontrado corpo de jovem desaparecido no Pantanal

O corpo de um dos adolescentes desaparecidos na tarde de domingo no Rio Paraguai, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, foi encontrado nesta terça-feira, 10. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o corpo, ainda não identificado, foi achado próximo ao Rabicho, região onde está localizada a unidade de treinamento da Marinha no Rio Paraguai, no Pantanal. Os bombeiros ainda não tem informações sobre qual dos adolescentes foi encontrado. Os garotos, um de 14 anos e outro de 10 anos, foram levados pela correnteza quando tomavam banho no rio junto com familiares, na Praia do Itagiloma. Os bombeiros ainda realizam buscas para tentar localizar o corpo do outro desaparecido.