Encontrado corpo de missionário desaparecido no AM O corpo do missionário Pedro Fukuyei Yamaguchi Ferreira, de 27 anos, foi encontrado por volta das 13 horas de hoje, no Rio Negro, que margeia a entrada de São Gabriel da Cachoeira, a 858 quilômetros de Manaus. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o rapaz teria sido arrastado por cerca de 40 quilômetros pela correnteza do rio, durante banho na manhã da última segunda-feira (dia 31).