Encontrado corpo de pescador vítima de naufrágio em PE

Foi encontrado nesta quarta-feira, 23, o corpo do pescador Edvaldo José Dias, de 35 anos, um dos dois trabalhadores de pesca desaparecidos na segunda-feira, 21, depois do naufrágio de um barco em Barra de Sirinhaém, em Sirinhaém, no litoral sul de Pernambuco. O corpo de Dias estava nas proximidades da orla, na Praia de Toquinho, em Ipojuca (PE), a cerca de seis quilômetros do local do acidente. O outro pescador, Loudivan Ferreira de Lima, de 37 anos, continua desaparecido. A Marinha e o Corpo de Bombeiros continuavam as buscas.Um total de quatro pescadores ocupava o barco de pesca Albatroz Real, que virou por causa dos fortes ventos e do mar revolto. A embarcação foi rebocada ontem. Nenhum corpo foi encontrado no local. Dos pescadores, dois conseguiram escapar, nadando apoiados em botijões de água e de gás. Eles chegaram à praia nove horas depois do naufrágio.