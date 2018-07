Encontrado corpo de policial que se afogou no PR

O soldado foi encontrado a 500 metros do local do acidente. Ele estava com os equipamentos da PM, menos o colete salva-vidas, que se soltou assim que o policial caiu no rio. As buscas foram feitas pelo Corpo de Bombeiros, com mergulhadores, BPAmb, Capitania dos Portos, Grupamento Aéreo da Secretaria de Estado da Segurança Pública, Marinha, além do apoio da Associação de Pesca de Guaratuba com pescadores voluntários.

O motor do barco em que Marcelo estava falhou e, devido ao processo de auto aceleração, a embarcação pendeu para um dos lados e jogou os policiais na água. Dois deles conseguiram retornar, mas o soldado acabou afundando. Chovia no momento do acidente.