Encontrado corpo de rapaz levado por enxurrada em SP Os próprios familiares encontraram hoje o corpo de Jeferson Henrique de Souza Cardoso, de 18 anos, que desapareceu após ser arrastado por uma enxurrada, no último sábado, em Itaí (SP). De acordo com a Polícia Civil, o corpo estava na margem do Ribeirão dos Carrapatos, num trecho próximo da represa de Jurumirim, na zona rural do município.