Encontrado corpo de suplente de vereador em AL O corpo do suplente de vereador por Rio Largo, Agrícolo Texeira da Silva, foi encontrado nesta sexta-feira, por policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar de Alagoas, na Fazenda Riachão, zona rural do município de Rio Largo, na região metropolitana de Maceió. Agrícolo Texeira estava sumido desde a noite de quarta-feira. O carro dele foi encontrado ontem, às margens do Rio Mundaú. Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a realizar buscas no Rio Mundaú para tentar encontrar o corpo de Agrícolo Texeira, supostamente vítima de uma cilada de sua amante. Para a Polícia Civil de Alagoas, trata-se de um latrocínio praticado com a participação de Sicléia da Conceição, a amante do suplente de vereador. Na noite de quarta-feira, Agrícolo e um primo haviam saído para beber num bar da periferia de Rio Largo. Sicléia teria ligado momentos depois para Agrícolo e chamando a vítima para ir à sua casa, localizada no município. No local, além da amante, a vítima encontrou também Adriano e José Raimundo, conhecido como Júnior. Os dois homens obrigaram a vítima a entrar em um carro e foram até um lugar conhecido como Destilaria, onde retiraram seus pertences: quatro celulares, R$ 20, uma pasta com documentos e uma agenda eletrônica. Em depoimento à Polícia Civil, Júnior conta que a vítima reagiu e, após luta corporal, ele começou a golpeá-lo na cabeça. "Quando a vítima perdeu os sentidos, depois de mais alguns golpes, teve o corpo jogado num precipício, próximo ao Rio Mundaú", relatou o delegado Manoel Wanderley. Adriano está sendo procurado pela polícia. Sicléia negue sua participação no crime.