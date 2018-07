Encontrado corpo de turista que caiu de navio em Santos

O turista caiu do 11º andar da embarcação durante manobra de desatracação no Porto de Santos. A Capitania dos Portos informou, em nota, que foi instaurado inquérito para apurar o caso e que vai aguardar o retorno do navio ao porto, no próximo dia 16, para ouvir as testemunhas. Com destino a Salvador, o cruzeiro também tem uma parada em Búzios (RJ).

Por meio de nota, a MSC Cruzeiros afirmou que as causas da queda de Luciano De Lucca da cabine 11.063, onde estava com amigos, ainda são desconhecidas. A empresa acrescenta que está apoiando os familiares do hóspede e colaborando com as investigações.

A MSC Cruzeiros diz que "segue todas as regras e procedimentos de segurança estabelecidos pelos órgãos mundiais e nacionais e que tem como missão aplicar os mais altos níveis de controle e prevenção de acidentes para garantir a segurança e conforto de seus hóspedes e tripulantes". As informações são da Agência Brasil.