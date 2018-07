Encontrado corpo de vítima de naufrágio em Palmas

De acordo com a corporação, a vítima estava na superfície do lago, a cerca de 7 quilômetros abaixo do local onde ocorreu o acidente.

Na tentativa de localizar o condutor, mergulhadores realizaram buscas submersas no local onde teria acontecido o naufrágio. Nos dois últimos dias, as buscas de superfície tiveram a participação da Marinha e de apoiadores, que disponibilizaram embarcações com sonar e um avião de pequeno porte.

O acidente aconteceu no feriado de carnaval, por volta das 17h, no lago da Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, no município de Palmas. Chovia forte e as águas do lago formavam banzeiros, espécie de ondas. Segundo testemunhas, a embarcação virou e acabou submergindo após ser atingida por uma onda.

Na hora do acidente, 11 pessoas estavam na embarcação, entre elas quatro crianças. A mulher e dois netos do humorista estavam no barco, mas sobreviveram ao naufrágio. O grupo foi retirado da água por pessoas que estavam às margens do lago.