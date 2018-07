Encontrado corpo do piloto de avião que caiu em Angra O corpo do piloto, e terceiro ocupante do táxi aéreo que caiu na tarde desta quinta-feira, foi encontrado às 9h30 desta sexta-feira em Angra dos Reis, litoral sul do Rio de Janeiro. O corpo foi encontrado na região da Ilha de Cataguases, a menos de 500 metros do continente. A Defesa Civil ainda não tinha a identificação do homem, por volta das 10h33 desta sexta-feira.