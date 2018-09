Encontrado mais um corpo em desabamento no Rio O Corpo de Bombeiros encontrou por volta das 15 horas deste sábado o corpo de mais uma vítima do desabamento de um prédio residencial em Cidade Nova, centro do Rio de Janeiro. Pela manhã já haviam sido encontrados outros três corpos e nove feridos, que foram encaminhados para o hospital Souza Aguiar. Duas pessoas permanecem internadas.