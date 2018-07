Encontrado morto no Rio o artista plástico Jorge Selarón Foi encontrado morto, nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, o artista plástico chileno Jorge Selarón, de 65 anos, autor do mosaico de cerâmica da Escadaria do Convento de Santa Teresa, entre os bairros da Lapa e Santa Teresa, na região central do Rio. Selarón foi encontrado na própria escadaria do Convento.