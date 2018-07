Encontrado no Rio bebê que teria sido sequestrado Um bebê de apenas 17 dias que teria sido roubado da mãe anteontem em Campo Grande, na zona oeste do Rio, foi encontrado por volta das 19h30 desta quarta-feira, 27, em uma casa em Santa Cruz, na mesma região. Uma mulher foi detida, mas sua identidade e o envolvimento no roubo da criança não haviam sido confirmados até as 20h15.