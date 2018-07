Encontrados 5 corpos de vítimas do desabamento no Rio O subsecretário de Defesa Civil do município, Márcio Mota, informou hoje que foram encontrados cinco corpos nos escombros dos três prédios que desabaram no centro do Rio de Janeiro. Ele não soube dar mais detalhes sobre os dois corpos encontrados na última hora. Os outros três, segundo o secretário estadual de Defesa Civil, coronel Sérgio Simões, são de homens adultos.