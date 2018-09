Encontrados 9 corpos de executivos de avião acidentado--Camarões

O ministro de Informação camaronês afirmou que os destroços foram localizados na República Democrática do Congo, a 10 quilômetros da fronteira com Camarões. Ambos os países realizavam buscas desde o desaparecimento da aeronave, no fim de semana.

Entre os 11 passageiros do avião estava o magnata de mineração Ken Talbot, um dos homens mais ricos da Austrália, e cinco executivos das mineradoras australianas Gindalbie, Sundance Resources e Western Areas.

"Até o momento, entre nove e 10 corpos foram resgatados", disse o ministro da Informação Issa Tchiroma Bakary em coletiva de imprensa na capital camaronesa, Iaundê.

Bakary disse que os corpos ainda não foram identificados e que autoridades aguardam a análise das caixas-pretas para indicar as causas do acidente.

(Reportagem de Samson Websi)