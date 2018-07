Encontrados acusados de matar secretário em Rondônia

O corpo foi encontrado ontem por populares com um tiro no peito por volta da meia-noite a poucos metros do seu veículo, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros, na avenida conhecida como Estrada da Penal, no Bairro 4 de Janeiro.

Rafael Pereira Araújo e Erisson Gomes Silva, ambos com 20 anos, foram encontrados em um bar na zona Norte da cidade. Com Rafael Araújo, que já tem passagem pela Polícia por assalto, foi encontrada uma pistola. Na delegacia, ambos afirmaram que Erisson Silva rendeu o secretário adjunto e Rafael Araújo o delegado Everaldo Castro Magalhães, que estava com ele. Algumas pessoas saíram de casa e a dupla fugiu assustada. Pizzano correu atrás deles e atirou na perna de Silva. Araújo revidou, atingindo o secretário no peito. O governo de Rondônia decretou luto oficial por três dias pela morte de Pizzano.