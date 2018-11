Encontrados corpos de 2 das 3 irmãs afogadas em MG Os bombeiros resgataram no sábado, 4, os corpos de duas das três irmãs que morreram afogadas na quinta-feira, 2, em Rio Doce, na cidade mineira de Bom Jesus do Galho, Vale do Rio Doce. As buscas ao corpo de Daiane de Oliveira, de 13 anos, continuam. No sábado, foram resgatados os corpos de Thaynara Oliveira Reis, de 10 anos, e Daniele Oliveira da Silva, de 12.