Encontrados corpos de duas vítimas de naufrágio no PR

Os corpos de Robson Vieira, de 28 anos, e Joel Sedda, de 38 anos, foram encontrados hoje pelo Corpo de Bombeiros de Umuarama, às margens do Rio Ivaí, em Herculândia, no distrito paranaense de Ivaté. Eles estavam desaparecidos há dois dias, desde que o barco em que viajavam naufragou em Tapira, cerca de 20 quilômetros do local onde seus corpos foram resgatados. O barco tinha oito pessoas a bordo na hora do acidente. Robson era o pai de Lucas Vieira, de 3 anos, menino que foi resgatado ontem após ter ficado 12 horas boiando pelo leito do rio. O primeiro corpo a ser encontrado foi de Sedda, durante a madrugada. Robson foi encontrado distante quatro quilômetros.