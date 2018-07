Encontrados corpos de soterrados em Santos-SP Depois de quatro meses de buscas, foram encontrados hoje os corpos dos dois operários soterrados no dia 12 de abril na Pedreira Santa Teresa, localizada na região de Monte Cabrão, área continental de Santos, no litoral paulista. Segundo informou o Corpo de Bombeiros, o primeiro corpo, ainda sem identificação, foi resgatado pela manhã e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As buscas prosseguiram no período da tarde, com vistas a resgatar a segunda vítima.