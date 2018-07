Encontrados corpos de supostas vítimas do PCC em SP Policiais da Delegacia de Homicídios de São Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista, encontraram hoje, após denúncia anônima, dois corpos que podem ser de homens que estavam desaparecidos há cerca de quatro meses. Os corpos foram localizados em um matagal, na Estrada da Pedra Branca, próximo à Rodovia Anchieta. Segundo informações da polícia, as vítimas teriam sido ''julgadas'' por uma das células do Primeiro Comando da Capital (PCC) no município, que mantém ''seções criminais'' do ''tribunal'' da facção, e depois executadas. Os corpos encontrados, segundo informações do investigador chefe da Delegacia de Homicídios, Paulo Segreto, podem ser de dois homens que desapareceram no último dia 13 de junho, pois deviam dinheiro ao PCC. "Estamos aguardando a presença do Corpo de Bombeiros e da perícia, que poderá confirmar a identidade dos corpos", afirma o delegado.