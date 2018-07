Encontrados corpos de vítimas de desmoronamento no AP Três corpos de vítimas do desmoronamento do píer da mineradora Anglo American, ocorrido na madrugada de quinta-feira, na área portuária de Santana, no Amapá, foram encontrados na manhã deste sábado no rio Amazonas, na localidade de Delta do Matapi, próximo da área onde ocorreu o acidente.