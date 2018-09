Encontrados destroços de bimotor desaparecido na BA A Aeronáutica informou hoje, por meio de nota, que encontrou destroços do bimotor que desapareceu na última sexta-feira, no sul da Bahia. Segundo a nota, o comando da Aeronáutica confirmou que uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) localizou partes do bimotor Cessna na região de Barra Grande, litoral do Estadi. Em conseqüência, as equipes do Salvaero, órgão da FAB que coordena a operação, concentraram suas buscas naquela região.